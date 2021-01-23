الولايات المتحدة تسجل 191,799 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 191,799 إصابة جديدة و 3,895 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بالبلاد بلغت 24,704,417 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 412,592.