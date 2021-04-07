المكسيك تسجل 596 وفاة و5499 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 596 وفاة و5499 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 205598، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2261879.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 603 وفيات، و4675 إصابة بالفيروس.

وترجح الوزارة أن أرقام الإصابات الفعلية أعلى بكثير من أعداد الإصابات المسجلة.

وتشير إلى أن حصيلة الوفيات الحقيقية قد تكون أكثر من المؤكدة بنسبة 60%.