حذّر أنطوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الإدارة الأميركية، من أن الولايات المتحدة "تسير في الاتجاه الخاطئ"، وقال أنطوني فاوتشي: "في حال استمر الوباء في التطور على هذا النحو، فإن المعاناة ستكون كبيرة".جاءت تصريحات كبير خبراء الأمراض المعدية في الإدارة الأميركية في الوقت الذي حذر فيه فريق عمل البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا أيضا في تقريره الأسبوعي، من أن الوضع الوبائي في المناطق الوسطى والغربية من الولايات المتحدة شديد الخطورة بحسب CGTN.وتجاوزت الولايات المتحدة للمرة الأولى عتبة الـ90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة وفقا إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز".

وحسب بيانات الجامعة سجلت الولايات المتحدة نحو 90 ألفا و290 إصابة جديدة بين يومي الأربعاء والخميس الماضيين و1021 حالة وفاة، وبلغ مجموع الإصابات في الولايات المتحدة 8.94 ملايين منذ بداية الجائحة.وسجلت الولايات المتحدة حتى مساء الخميس، ما مجموعه 228625 حالة وفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة.

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