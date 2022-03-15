برازليا - العرب اليوم
أعلن وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروجا تسجيل أول إصابتين بمتحور "دلتاكرون" الذي يعتقد أنه ناجم عن متحوري "دلتا" و"أوميكرون" من فيروس كورونا وقال كيروجا في تصريح: "تم تسجيل أول إصابتين بمتحور "دلتاكرون" لفيروس كورونا في البرازيل" وأضاف أن "هذا المتحور يرجح أنه مزيج من المتحورين "دلتا" و"أوميكرون"، وينتشر في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا" وتابع: "لقد رصد اختصاصيو الجينوم لدينا إصابتين في البرازيل، واحدة في ولاية أمابا، والثانية في ولاية بارا" وتم تسجيل حوالي 29.4 مليون إصابة بفيروس كورونا في البرازيل منذ بداية الجائحة.
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