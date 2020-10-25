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إيطاليا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - إيطاليا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
روما _ العرب اليوم

إيطاليا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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إيطاليا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا إيطاليا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



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