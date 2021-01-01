المغرب تسجل 1777 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 440970. وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 37 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7425 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 409638 حالة.