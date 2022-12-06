ارتفاع عدد وفيات الأطفال بسبب تفشي عدوى بكتيرية في بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية اليوم عن وفاة الطفل التاسع متأثرا بالعدوى البكتيرية العقدية strep A، حيث تشهد مدارس المملكة موجة تفشي للعدوى بين الأطفال والذي نتج عنها عدد 9 وفيات في أقل من أسبوعين، وذلك وفقًا لموقع ذا صن البريطاني.

توفيت الطفلة البالغة من العمر5 سنوات من مدرسة بلاك ماونتن البريطانية، وذلك بعد إصابتها بالعدوى البكتيرية في الأسبوع الماضي، لتصبح الطفل التاسع الذي لقى حتفه نتيجة العدوى.