روسيا تسجل 17.5 ألف إصابة و783 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، 17525 إصابة و783 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، مقابل 15830 إصابة و741حالة وفاة، أمس الاثنين وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا أن أكبر عدد من الإصابات اليومية المسجلة في آخر 24 ساعة تعود إلى العاصمة موسكو (4635 حالة) ومدينة سان بطرسبورغ (1512 حالة) ومقاطعة موسكو (855 حالة) وتماثل 25216 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 19890 مريضا في اليوم السابق وأضاف المركز أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسجلة في روسيا منذ بداية الجائحة بلغ 10 ملايين و684204 إصابة، من بينها 317687 حالة وفاة، و9 ملايين و732018 حالة شفاء.