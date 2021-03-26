فرنسا تسجل 41,869 إصابة و 304 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19

سجلت فرنسا 41,869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 304 وفيات إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,465,956 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفَيات 94,302 وفاة منذ تفشي الجائحة في البلاد.