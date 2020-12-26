الكويت تسجل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و3 حالات وفاة. وأوضحت الصحة الكويتية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 149449حالة في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم 929 حالة.