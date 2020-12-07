الولايات المتحدة تسجل 174,387 إصابة مؤكدة و 1,118 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 174,387 إصابة مؤكدة و 1,118 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 14,636,914 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 281,253 حالة وفاة.