إسبانيا تسجل 7026 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا 7026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 320 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3241345 إصابةً، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 74064 وفاة.