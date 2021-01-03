الكويت تسجل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات فيها 151343 حالةً دون تسجيل أي حالة وفاة، ليستقر مجموع حالات الوفيات عند 937 حالةً. وأشارت وزارة الصحة الكويتية اليوم، إلى شفاء 281 حالةً ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 147271 حالةً.