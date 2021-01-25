انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا في بريطانيا

سجلت بريطانيا اليوم أقل عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في يوم واحد منذ 15 (ديسمبر) ، حيث ثبتت إصابة 22195 شخصًا، بانخفاض 41 في المائة عن يوم الاثنين الماضي ، فيما ظلت الوفيات الجديدة عند مستوى 592 ، بانخفاض واحد في المائة في أسبوع ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، جاءت أحدث الأرقام في الوقت الذي يواجه فيه بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، ضغوطًا متزايدة من نواب حزب المحافظين لوضع إستراتيجية الخروج من الإغلاق بعد أن أثار حالة من الارتباك هذا الصباح من خلال التلميح إلى "بعض" القيود التي يمكن تخفيفها في منتصف فبراير.

وقال رئيس الوزراء إن الوزراء سوف " ينظرون في إمكانية تخفيف بعض الإجراءات" مع إعطاء المجموعات الأربع الأكثر ضعفًا اللقاحات بحلول 15 فبراير وشدد على أن العدوى لا تزال "عالية جدًا " وتعهد فقط بأن الأطفال سيعودون إلى الفصل الدراسي "في أقرب وقت ممكن" - على الرغم من المطالب بجدول زمني صارم والاتهامات بأنه يضع الاقتصاد فوق التعليم.