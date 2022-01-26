بريطانيا تعلن تسجل 346 وفاة و102292 إصابة جديدة بكوفيد-19

أظهرت بيانات حكومية بريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 346 وفاة و102292 إصابة جديدة بكوفيد-19، مقارنة بـ439 حالة وفاة و94326 إصابة في اليوم السابق وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا بلغ 16149319، والوفيات 154702، أما إجمال حالات الوفاة فتبلغ 12781312.