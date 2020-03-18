ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب إلى 54

أكد وزير الصحة خلال الندوة الصحافية التي عقدها قبل قليل أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالمغرب قد ارتفع إلى 54 حالة إصابة. وقال الوزير أنه تم تسجيل 5 إصابات مؤكدة جديدة، دون ذكر أي تفاصيل إضافية حول الموضوع.

وفيما يلي توزيع حالات الإصابة حسب الجهات:

الرباط سلا القنيطرة 14

الدار البيضاء سطات 12

طنجة تطوان الحسيمة 2

فاس مكناس 12

بني ملال خنيفرة 2

كلميم واد النون 1

مراكش آسفي 5

الجهة الشرقية 2

سوس ماسة 4