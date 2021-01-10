الجزائر تسجل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 102144 إصابةً. وأشارت الصحة الجزائرية اليوم إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2807 حالات وفاة، فيما تماثل للشفاء 201 من المرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69212 حالةً.