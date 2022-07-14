السعودية تسجل إصابة بجدري القردة لدى عائد من الخارج

أعلنت وزارة الصحة السعودية يوم الخميس تسجيل إصابة بجدري القردة في مدينة الرياض، لدى شخص عائد من خارج المملكة. وقالت الوزارة في بيان: "تطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم ولله الحمد". وأكدت الوزارة استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القردة والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.