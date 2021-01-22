فرنسا تسجل 23292 إصابة و649 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء يوم الخميس، عن تسجيلها 23292 إصابة و649 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، في مؤتمر صحفي، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23292 ليصل إلى مستوى 3011257 حالة.ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا مؤخرا في فرنسا بالتالي استقرارا نسبيا حيث سبق أن سجلت البلاد يوم 20 يناير 26784 حالة، وفي 21 يناير 22848.