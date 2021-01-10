المغرب تُسجل 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 452532. وأشارت الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 34 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7734، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 424896.