هولندا تسجل 47 وفاة و 7438 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت هولندا 47 حالة وفاة و 7438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشار المعهد الوطني للصحة العامة بهولندا في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 11581 حالة وفاة و 821408 إصابات بالفيروس التاجي.