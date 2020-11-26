تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا لليوم الرابع تواليا

أظهرت بيانات لوزارة الصحة التركية، الخميس، تسجيل رقم قياسي للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي وسجلت تركيا 174 وفاة جديدة بمرض "كوفيد- 19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما سجلت أعلى عدد إصابات جديدة حتى الآن وأظهرت البيانات أن تركيا سجلت 29132 إصابة من بينها حالات لم تظهر عليها أعراض ومنذ يوليو/تموز وحتى الأربعاء لم تعلن أنقرة سوى عن الحالات التي تظهر عليها أعراض ووصل عدد الإصابات الإجمالي بذلك 474606 أما العدد الإجمالي للوفيات فقد بلغ 13014.