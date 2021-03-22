فرنسا تسجل 15792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، أن البلاد سجلت 15792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، وهي أكثر من مثلي عدد حالات الإصابة المسجل يوم الإثنين الماضي وهو 6471 حالة، كما أظهرت أن عدد من يتلقون العلاج في غرف الرعاية الفائقة زاد بواقع 142 ليرتفع إلى رقم قياسي جديد في عام 2021 وهو 4548 مريضاً.ورفعت حالات الإصابة الجديدة الإجمالي التراكمي إلى 4.29 مليون حالة.وسجلت فرنسا أيضا 343 حالة وفاة جديدة بالمرض، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء جائحة كوفيد-19 إلى 92621 حالة.