كورونا سبب وفاة أكثر من 175 ألف شخص في بريطانيا
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كورونا سبب وفاة أكثر من 175 ألف شخص في بريطانيا

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العرب اليوم - كورونا سبب وفاة أكثر من 175 ألف شخص في بريطانيا

فيروس كورونا
لندن - العرب اليوم

 أظهرت بيانات حكومية بريطانية أن أكثر من 175000 شخص في المملكة المتحدة، سجلت على شهادات وفاتهم أن سبب الوفاة هو كوفيد-19، وذلك منذ بداية جائحة كورونا ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS)، تم تسجيل ما مجموعه 176035 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك جميع الحالات التي تم فيها ذكر كوفيد-19 في شهادة وفاة شخص ما، إما كسبب رئيسي للوفاة أو كعامل مساهم وقال المكتب إنه تم تسجيل 8477 حالة وفاة في إنجلترا وويلز، في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر 2021. وتجاوز العدد التراكمي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 50000 في 22 مايو 2020، ووصل إلى 100000 في 6 يناير 2021 و150000 في 8 مارس 2021 وتجاوز عدد الوفيات 100000 في 22 يناير 2021 ووصل إلى 150000 في 6 يناير من هذا العام.

 

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كورونا سبب وفاة أكثر من 175 ألف شخص في بريطانيا كورونا سبب وفاة أكثر من 175 ألف شخص في بريطانيا



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