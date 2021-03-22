إيران تسجل 80 وفاة و7357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين، تسجيل 80 وفاة و7357 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.808 مليون، وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، إن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا، ارتفع إلى 61877