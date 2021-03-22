إيران تسجل 80 وفاة و7357 إصابة جديدة بفيروس كورونا
آخر تحديث GMT22:46:29
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

إيران تسجل 80 وفاة و7357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - إيران تسجل 80 وفاة و7357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
طهران - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين، تسجيل 80 وفاة و7357 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.808 مليون، وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، إن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا، ارتفع إلى 61877

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إيران تسجل 80 وفاة و7357 إصابة جديدة بفيروس كورونا إيران تسجل 80 وفاة و7357 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أخبار ذات صلة

GMT 20:46 2021 الإثنين ,22 آذار/ مارس

إيطاليا تسجل 386 وفاة ونحو 14 ألف إصابة جديدة بكورونا
العرب اليوم - إيطاليا تسجل 386 وفاة ونحو 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

GMT 20:04 2021 الإثنين ,22 آذار/ مارس

فرنسا تسجل 15792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - فرنسا تسجل 15792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 20:04 2021 الإثنين ,22 آذار/ مارس

فرنسا تسجل 15792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - فرنسا تسجل 15792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 19:43 2021 الإثنين ,22 آذار/ مارس

السعودية تسجل 404 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - السعودية تسجل 404 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

GMT 19:25 2021 الإثنين ,22 آذار/ مارس

الولايات المتحدة تسجل 39,466 إصابة مؤكدة و 479 حالة وفاة بفيروس كورونا
العرب اليوم - الولايات المتحدة تسجل 39,466 إصابة مؤكدة و 479 حالة وفاة بفيروس كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:45 2021 الإثنين ,22 آذار/ مارس

أجمل تسريحات شعر عصرية استوحيها من النجمات الإماراتيات
العرب اليوم - أجمل تسريحات شعر عصرية استوحيها من النجمات الإماراتيات

GMT 05:36 2021 الإثنين ,22 آذار/ مارس

8 من أفضل الفنادق السياحية في ميونخ للعوائل موصى بزيارتها
العرب اليوم - 8 من أفضل الفنادق السياحية في ميونخ للعوائل موصى بزيارتها

GMT 05:22 2021 الإثنين ,22 آذار/ مارس

اللون الذهبي في ديكورات الحمامات لمسة من الفخامة
العرب اليوم - اللون الذهبي في ديكورات الحمامات لمسة من الفخامة

GMT 07:33 2021 الإثنين ,22 آذار/ مارس

الصفدي يؤكّد أن الاتفاقية الدفاعية مع واشنطن لا تمس سيادة الأردن
العرب اليوم - الصفدي يؤكّد أن الاتفاقية الدفاعية مع واشنطن لا تمس سيادة الأردن

GMT 08:39 2021 الإثنين ,22 آذار/ مارس

ترامب يعتزم العودة لوسائل التواصل الاجتماعي بمنصته الخاصة
العرب اليوم - ترامب يعتزم العودة لوسائل التواصل الاجتماعي بمنصته الخاصة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:29 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

"النقد الدولي" يؤكد أن التحفيز الأميركي يدعم الاقتصاد العالمي
العرب اليوم - "النقد الدولي" يؤكد أن التحفيز الأميركي يدعم الاقتصاد العالمي

GMT 02:26 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

أجمل وجهات سياحية في العالم احتفالًا بيوم عيد الام
العرب اليوم - أجمل وجهات سياحية في العالم احتفالًا بيوم عيد الام

GMT 02:04 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

حلق في سماء العلا مع تجارب ترفيهية ساحرة
العرب اليوم - حلق في سماء العلا مع تجارب ترفيهية ساحرة

GMT 05:09 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

أخطاء شائعة يرتكبها السائق المبتدئ تعرف عليها
العرب اليوم - أخطاء شائعة يرتكبها السائق المبتدئ تعرف عليها

GMT 11:03 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

نور الشربيني وسلمى هاني تتأهلان للدور قبل النهائي لبطولة بلاك بول الدولية
العرب اليوم - نور الشربيني وسلمى هاني تتأهلان للدور قبل النهائي لبطولة بلاك بول الدولية

GMT 03:01 2021 الخميس ,18 آذار/ مارس

تعرف على أفكار هدايا اكسسوارات للسيارة لمناسبة يوم الأم
العرب اليوم - تعرف على أفكار هدايا اكسسوارات للسيارة لمناسبة يوم الأم

GMT 04:49 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

هاريس تناقش مع مديرة "التجارة العالمية" إصلاح المنظمة
العرب اليوم - هاريس تناقش مع مديرة "التجارة العالمية" إصلاح المنظمة

GMT 02:26 2021 الخميس ,18 آذار/ مارس

البندقية وفلورنسا تعلنان خطة لإحياء الحركة السياحية
العرب اليوم - البندقية وفلورنسا تعلنان خطة لإحياء الحركة السياحية

GMT 04:32 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

وزير الطاقة السعودي يؤكد أن لديهم المكونات لقيادة العالم في إنتاج الهيدروجين
العرب اليوم - وزير الطاقة السعودي يؤكد أن لديهم المكونات لقيادة العالم في إنتاج الهيدروجين

GMT 03:59 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

"ملبورن" الأسترالية سياحة خاصة لعشاق ركوب الأمواج
العرب اليوم - "ملبورن" الأسترالية سياحة خاصة لعشاق ركوب الأمواج

GMT 16:44 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 21:28 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات
العرب اليوم - تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات

GMT 16:31 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 15:27 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

استفد من الطقس الجميل وانطلق في نزهة على شاطئ البحر
العرب اليوم - استفد من الطقس الجميل وانطلق في نزهة على شاطئ البحر

GMT 02:39 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

موديلات فريدة في عالم صناعة السيارات لسبب غريب "أطول الأسماء"
العرب اليوم - موديلات فريدة في عالم صناعة السيارات لسبب غريب "أطول الأسماء"
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab