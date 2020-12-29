إسبانيا تسجل 14089 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا 320 حالة وفاة و 14089 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بلغت 1893502 إصابةً، في حين بلغ عدد الوفيات 50442 حالةً منذ بدء تفشي الجائحة.