الولايات المتحدة تسجل 219,187 إصابة جديدة و 2,861 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 219,187 إصابة جديدة و 2,861 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد . ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 14,041,436 إصابة ، فيما بلغ مجموع الوفيات 275,386 حالة وفاة.