ارتفعت إصابات كورونا حول العالم هذا الأسبوع بواقع 11.5 مليون حالة، بزيادة قدرها مليون إصابة عن الأسبوع الفائت ولأول مرة منذ شهر يناير يرتفع معدل انتشار الفيروس، حيث شهد تراجعا كبيرا في الأسابيع السابقة عالميا.