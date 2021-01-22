الأردن تسجل 730 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الأردن خلال الـ 24 ساعة الماضية 730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 318911 إصابة وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 304996 حالة شفاء بعد تسجيل 796 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4207 حالات.