مشروب الخيار والكرفس للتخلص من حصوات الكلى

إن كنت تعاني من حصوات الكلى، والتي تسبب لك آلامًا مزعجة، عليك بوصفة الخيار والكرفس، والتي يقدمها لك برنامج التفاح الأخضر.

وتتكون الوصفة من الخيار، و4 ملاعق من الزنجبيل، و4 سيقان من الكرفس، وليمونة، بحيث يتم خلطها سويًا بواسطة الخلاط الكهربائي للحصول على مشروب صحي.

تناول ملعقة كبيرة يوميًا من الخلطة، يعمل على تسكين الألم وتخليص الجسم من الحصوات والسموم.