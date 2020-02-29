إصابة جديدة في صفوف النواب الإيرانيين بفيروس كورونا الجديد

أعلنت معصومة آقابور عليشاهي النائبة في البرلمان الإيراني، عن إصابتها بفيروس كورونا الجديد، وذلك بعد تعليق البرلمان اجتماعاته تفاديا لتفشي الفيروس بين النواب ومسؤولين آخرين.

وأضافت النائبة عن مدينة شبستر، أنها شاركت في اجتماعات البرلمان يومي الإثنين والثلاثاء الأسبوع الماضي، وأن أعراض الفيروس ظهرت عليها منذ الأربعاء وأكدت أنها تلقت نتائج تحاليلها صباح اليوم السبت.

وكان المتحدث باسم البرلمان أسد الله عباسي، أكد إصابة خمسة من أصل مئة نائب خضعوا للفحوص، داعيا بقية المشرعين لإجراء تحليل الكشف عن كورونا.

وأفادت وكالة "فارس" في وقت سابق اليوم بوفاة النائب محمد حسين قرباني أمس الجمعة "بعد إصابته بالإنفلونزا".

وحصد كورونا حتى الآن أرواح 43 شخصا وأصاب 593، في أحدث إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية.