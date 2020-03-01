الصحة الكويتية تسجل إصابة جديدة بكورونا المستجد

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم إصابة واحدة جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية قادمة من إيران.

وبذلك يصبح إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الكويت 46 حالة.