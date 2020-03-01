الصحة الكويتية تسجل إصابة جديدة بكورونا المستجد
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الصحة الكويتية تسجل إصابة جديدة بكورونا المستجد

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العرب اليوم - الصحة الكويتية تسجل إصابة جديدة بكورونا المستجد

تفشي فيروس "كورونا"
الكويت ـ العرب اليوم

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم إصابة واحدة جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية قادمة من إيران.

وبذلك يصبح إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الكويت 46 حالة.

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الصحة الكويتية تسجل إصابة جديدة بكورونا المستجد الصحة الكويتية تسجل إصابة جديدة بكورونا المستجد



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