لبنان تُسجل 2520 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 2520 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 186408 إصابةً وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 131300، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1476 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة.