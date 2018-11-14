تعرفي على فوائد تناول قطعة من الشوكولاته الصحية

يفضل الناس وخاصة الفتيات والنساء تناول الشوكولاتة بكميات كبيرة وقد يصل الأمر في حالات كثيرة إلى الإدمان النفسي، نتيجة الشعور بالسعادة البالغة عند تناول قطعة من الشوكولاته.

تعرفي على فوائد الشوكولاته الصحية في هذه السطور :

مضادة للتأكسد

أثبتت الدراسات العلمية أن الشوكولاته تحتوي على عناصر تعمل كمضادات للأكسدة والتي بدورها تحمي من إصابة الأنسجة بالشيخوخة وتعمل على تجديدها.

ضغط الدم

أثبتت دراسة علمية قامت في إحدى الجامعات الأمريكية أن تناول قطعة من الشوكولاته السوداء والخالية من السكر يوميًا يساعد في الحماية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

الأسنان

قد تعتقدين أن تناول الشوكولاته يعمل على أذية الأسنان وتسبب التسوس بها، على العكس فالشوكولاته تحمي من الإصابة بالتسوس وخاصة الشوكولاته السوداء الخالية من السكر.

السعال

هل تعلمين أن يمكنك الاستعانة بمكعب من الشوكولاته لتهدئة نوبة سعال شديدة؟ بالفعل فالشوكولاته تحتوي على نسبة كبيرة جدًا من مادة الثيوبرومين والتي تحتويها أدوية علاج السعال.

الكوليسترول

تحتوي الشوكولاته على نسبة من حمض الأولييك الذي يساعد في ضبط نسبة الكوليسترول في الجسم.

التوتر والقلق

أثبتت الدراسات العلمية أن تناول قطعة من الشوكولاته يساعد في التقليل من هرمونات التوتر والقلق مما يعمل على التحسين من المزاج.

ملحوظة

لتستمتعي بفوائد الشوكولاته الصحية عليكِ الانتباه لعدم الإسراف في تناولها حتى لا يتسبب تناولها بكميات كبيرة في أخطار صحية، لذلك قومي بتناول كمية مناسبة فقط من الشوكولاته لتحظي بفائدتها الصحية الرائعة.