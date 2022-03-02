أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية الإنسانية تعليق عملها في محافظة حجة شمال غربي اليمن لدواع أمنية وقالت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر": "أخذت المنظمة قرارا بتعليق نشاطها مؤقتا في مستشفى ‎عبس، بمحافظة ‎حجّة ابتداء من الأول من مارس 2022"، مضيفة: "يتفاوض ممثلو المنظمة مع السلطات المحليّة لضمان أمن وسلامة فرقنا الطبيّة والمرضى في المستشفى" وأعربت عن أملها بأن "نستأنف أنشطتنا في أقرب وقت ممكن لمتابعة الاستجابة للحاجات الطبيّة للسكان في ظل استمرار المواجهات العنيفة والنقص في خدمات ‎الرعاية الصحيّة في المنطقة".