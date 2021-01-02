المغرب تُسجل 1171 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1171 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 442141 وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 27 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7452، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 412168 .