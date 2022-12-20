وزارة الصحة التونسية تُعلن وفاة 6 أشخاص وإصابة 195 آخرين بكورونا خلال أسبوع
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وزارة الصحة التونسية تُعلن وفاة 6 أشخاص وإصابة 195 آخرين بكورونا خلال أسبوع

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العرب اليوم - وزارة الصحة التونسية تُعلن وفاة 6 أشخاص وإصابة 195 آخرين بكورونا خلال أسبوع

وزارة الصحة التونسية
تونس_ العرب اليوم

 أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات و195 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 ديسمبر 2022.

وأضافت أنه تم إيواء نحو 27 حالة جديدة في المستشفيات والمصحات الخاصة.

وكشفت الإحصائيات الدورية لوزارة الصحة حول انتشار كوفيد 19، القيام بـ3019 تحليلا خلال ذات الفترة ذاتها.

وسجلت الوزارة في الأسبوع الذي سبق، 3 وفيات و137 إصابة جديدة بالفيروس.

وقد أصاب الفيروس منذ ظهور أول حالة في تونس في مارس 2020، مليون و147 ألف و477 شخصا، وراح ضحيته 29 ألف و279 شخصا.

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وزارة الصحة التونسية تُعلن وفاة 6 أشخاص وإصابة 195 آخرين بكورونا خلال أسبوع وزارة الصحة التونسية تُعلن وفاة 6 أشخاص وإصابة 195 آخرين بكورونا خلال أسبوع



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