هل التجاعيد هي نتيجة حتمية للشيخوخة ، أم أنها يمكن أن تشير إلى شيء آخر أو مرض معين؟
وفقا للموقع الطبى الأمريكى "medicalxpress" كشف بحث قدم في ميونيخ اليوم في مؤتمر "ESC 2018" المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، أن الأشخاص الذين لديهم الكثير من التجاعيد العميقة فى الجبين ، قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.
وأشار الباحثون إلى أنه قد يكون تقييم تجاعيد الحاجب طريقة سهلة ومنخفضة التكلفة لتحديد الأشخاص الذين هم فى فئة عالية الخطورة بالنسبة للأمراض القلبية الوعائية.
وقال الباحث " يولاند إسكويرول" ، أستاذ الصحة المهنية في المركز الجامعي لمستشفى تولوز في فرنسا: "لا يمكنك أن ترى أو تشعر بعوامل خطر مثل ارتفاع نسبة الكولسترول أو ارتفاع ضغط الدم، لكن التجاعيد التى تظهر على الجبين علامة سهلة لأنها بسيطة وبصرية للغاية، حيث إنه مجرد النظر إلى وجه الشخص نعرف مستوى تعرضه للمرض، ثم يمكننا تقديم المشورة لتقليل المخاطر".
قد تتضمن تلك النصائح: تغيرات بسيطة في نمط الحياة مثل الحصول على مزيد من التمارين أو تناول طعام صحي، لافتا الى انه إذا كان لديك شخص مصاب بخطر محتمل لأمراض القلب والأوعية الدموية ، فعليك أن تتحقق من عوامل الخطر التقليدية مثل ضغط الدم وكذلك مستويات الدهون والسكر في الدم، حسبما ذكر "إسكويرول".
واضاف الباحثون أن خطر الإصابة بأمراض القلب يزداد مع تقدم الإنسان في العمر ، ولكن يمكن أن يؤدي أسلوب الحياة والتدخلات الطبية إلى تخفيف الخطر.
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