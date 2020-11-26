فلسطين تسجل 1906 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين 18 وفاة، و1906 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و812 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 80.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.8%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.