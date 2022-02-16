الصحة الإسرائيلية تطرح خطة لإلغاء قيود كورونا تدريجياً

عقد مسؤولو وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم اجتماعا لصياغة خطة لرفع قيود فيروس كورونا بشكل تدريجي قبل تقديم توصيات إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت ومن المقرر أن يعقد بينيت اجتماعا يوم غد الخميس مع وزير الصحة نيتسان هوروفيتس للبت في التوصيات وتشمل توصيات وزارة الصحة إلغاء مطلب المسافرين العائدين بتقديم اختبار كورونا سلبي في المطار قبل التوجه إلى إسرائيل، (على الرغم من أن الاختبار في مطار بن غوريون بعد الهبوط سيبقى)، إنهاء الحجر الصحي للأطفال غير الملقحين الذين يسافرون إلى الخارج، السماح للأطفال الأجانب غير المطعمين الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما بالدخول إلى إسرائيل وإنهاء استخدام دليل اللقاح في جميع المناسبات.