الأرجنتين تسجل أول حالة إصابة طفل بجدري القردة
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الأرجنتين تسجل أول حالة إصابة طفل بجدري القردة

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العرب اليوم - الأرجنتين تسجل أول حالة إصابة طفل بجدري القردة

جدري القردة
بيونس آيرس - العرب اليوم

 أفادت وسائل الإعلام الأرجنتينية نقلا عن وزارة الصحة في البلاد بتسجيل أول حالة إصابة طفل بفيروس جدري القردة في الأرجنتين ويشار إلى أن المصاب هو طفل بالغ 10 سنوات من العمر، يعيش في العاصمة بوينس آيرس.  وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس جدري القردة في الأرجنتين 627 إصابة.

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الأرجنتين تسجل أول حالة إصابة طفل بجدري القردة الأرجنتين تسجل أول حالة إصابة طفل بجدري القردة



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