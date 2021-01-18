8824 إصابة جديدة بكورونا فى إيطاليا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الإثنين، 8 آلاف و824 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أنه تم تسجيل 377 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 82 ألفًا و554 حالة وفاة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 158 ألفًا و674 مسحة اختبار للكشف عن الإصابة

بالفيروس، ويمثل معدل الحالات الإيجابية 5.5% من عدد الفحوصات. وأشارت إلى أن عدد الحالات الحرجة للمرضى في وحدات العناية المركزة بلغ ألفين و544 مريضًا.. في حين تماثل 14 ألفًا و763 شخصًا من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و760 ألفًا و489 شخصًا.