التوغو تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت التوغو خلال الـ 24 ساعة الماضية 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " وأوضحت وزارة الصحة التوغولية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ بذلك 2865 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد خلال شهر مارس الماضي .