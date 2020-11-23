المغرب تسجل 2587 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 327528 وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 80 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 5396، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 275158.