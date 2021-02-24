إيطاليا تسجل ارتفاعا ملموسا في الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 16424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في ارتفاع ملموس لهذا المؤشر، مع رصد 318 حالة وفاة ناجمة عن المرض.وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 16424، ليصل العدد العام إلى مستوى 2848564 حالة بينها 389433 نشطة.ويمثل هذا العدد زيادة ملموسة لمؤشر الإصابات اليومية الذي بلغ يوم 22 فبراير 9630 حالة، وفي 23 فبراير 13314.وأضافت الوزارة أنها رصدت 318 وفاة ناجمة عن المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 96666 حالة.