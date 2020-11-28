الأردن تسجل 3108 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 210709 إصابات وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710 حالات بعد تسجيل 2373 حالة إضافية، كما سُجلت 56 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2626 حالة.