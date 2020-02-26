بعد وفاة ثلاثة أطفال في اللاذقية السلطات السورية تنفي إصابتهم بكورونا

نفت وزارة الصحة السورية صحة معلومات تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة 3 أطفال بفيروس كورونا في مدينة اللاذقية. ونقلت صفحة الوزارة عن مدير الهيئة العامة لمستشفى التوليد والأطفال في اللاذقية أحمد الفرا أن "الأسباب التي أدت إلى وفاة الأطفال الذين دخلوا المشفى كانت بعيدة عن الكورونا". وفي تصريحات نقلتها صفحة الوزارة على الفيسبوك أوضح الفرا أن أسباب الوفاة وحسب السجلات الطبية كانت "ذات رئة استنشاقية" (ضمور دماغي)، بالنسبة للحالة الأولى، و"داء قلبي خلقي أدى إلى قصور قلبي شديد" في الحالة الثانية، أما في الحالة الثالثة فكان "انتان الدم، مع التوضع الرئوي" هو سبب الوفاة. وأشار إلى أنه "يتم تطبيق الإجراءات الصحية المشددة على الحالات الإنتانية جميعها، وأن أي حالة تحمل أعراض الإنفلونزا يتم عزلها عن بقية المرضى وإرسال مسحة لها للمخبر الوزاري كإجراء احترازي للتأكد من عدم إصابتها" وأكد أن المشفى "على أتم الجاهزية لاستقبال جميع الحالات المرضية"