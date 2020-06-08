الصحة الجزائرية تعلن عن 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر اليوم 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 10265 حالة.

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 715 وفاة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 82 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6799 حالة.