3507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في لبنان

سجّلت لبنان 3507 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 181503 إصابات وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 127959، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1455 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.