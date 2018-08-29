النوم أقل من 6 ساعات يوميا يسبب تصلب الشرايين



حذرت دراسة طبية من النوم لأقل من 6 ساعات أو الاستيقاظ عدة مرات فى الليل لارتباطه بزيادة مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين عديمة الأعراض، والذى يعمل فى صمت على تضييق الشرايين.

وقال فراندو دومينجيز الباحث فى "المركز الوطنى الإسبانى لأبحاث القلب والأوعية الدموية "فى مدريد" إن عدم الحصول على قسط كاف من الراحة والنوم خلال الليل يجب أن يعتبر من عوامل الخطر التى تعمل على عرقلة وتضييق الشرايين".

وتضمنت الدراسة - التى عرضت فى مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب" 2018 فى ميونخ بألمانيا - مايقرب من 4.000 بالغ من الأصحاء فى منتصف العمر الذين ارتدوا جهازا لمراقبة نشاط الخصر لمدة 7 أيام لتسجيل جودة وكمية النوم.

وكان متوسط عمر المشاركين نحو 46 عاما شكل الرجال نحو 63% منهم، وتم تقسيم المشاركين فى الدراسة إلى 5 مجموعات وفقا لنسبة النوم المجزأ، و4 مجموعات لمتوسط ساعات النوم، حيث تم تصنيف الأشخاص الذين حصلوا على أقل من 6 ساعات نوم على كونها فترة نوم قصيرة، والساعات التى تراوحت مابين 6 إلى 7 بساعات النوم القصيرة، ومن 7 إلى 8 ساعات نوم بالمعتدلة، وأكثر من 8 ساعات بساعات النوم الطويلة..كما تم تقييم معدلات تصلب الشرايين بين المشاركين فى الدارسة، ما بين ضيق بالشرايين بسبب تراكم البلاك على جدار الشرايين، فى شرايين الساق والرقبة باستخدام الموجات الفوق صوتية ثلاثية الأبعاد.

وتوصل الباحثون إلى أن أولئك الذين حصلوا على أعلى نسبة من النوم المجزأ والمتقطع كانوا أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين، مقارنة بالأشخاص الذين حصلوا على قسط واف من النوم تخطى الست ساعات.

وأكد دومينجيز أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة مدى تأثير الحصول على قسط من النوم الطويل الجيد، كما توصلت الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من النوم المتقطع أو القصير كانوا أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة الأيضية التى تشير إلى مزيج بين مرض السكر وضغط الدم المرتفع والبدانة نتيجة لعدم اتباع نظام حياة صحى ومتوازن.